Sampdoria, primi segni di tenuta caratteriale. D’Aversa: “Battuta la sfortuna”

Genova. Un principio di continuità a una stagione sinora tribolata. La Sampdoria si gode i sei punti in due partite contro Salernitana e Verona, festeggiando anche la prima rete di Murru in serie A e il sesto gol di Candreva. Una squadra che fa ancora fatica a mandare in gol gli attaccanti, che comunque, come ha detto D’Aversa nel commento post-partita, “hanno fatto una buona prestazione in fase difensiva pur nella consapevolezza che gli attaccanti vivono per il gol”.

... » Leggi tutto