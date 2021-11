Sanremo, Simone Baggioli commenta la candidatura provinciale di Patrizia Badino con Claudio Scajola

Sanremo. Patrizia Badino, vice Capo Gruppo a Sanremo è candidata in Provincia a fianco dell’ex Ministro Claudio Scajola. Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Simone Baggioli commenta così: «sono molto soddisfatto per la candidatura di Patrizia, una persona molto valida che già a Sanremo ha dimostrato le proprie capacità nelle varie Commissioni in cui è presente, una persona che ama il nostro entroterra e per il quale vuole contribuire fattivamente».

