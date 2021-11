Ventimiglia. Lutto nella città di confine per la morte di Liborio Mustica, 60 anni, ex frontaliere di Ventimiglia. Molto conosciuto e molto amato in città, era solito pubblicare foto di paesaggi e vedute di Ventimiglia sui vari social cittadini. L’ultimo post, con una veduta dall’alto del nuovo porto di Ventimiglia, è stata scattata solo venerdì sera, poco prima della morte.

... » Leggi tutto