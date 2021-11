A partia do cheu, al Carlini successo sotto il nubifragio con 800 spettatori per la Gigi Ghirotti

Genova. C’erano anche l’Uomo ragno e Batman di Zena heroes in campo, allo stadio Carlini – Bollesan di Genova per A partia do cheu, l’evento benefico che sabato sera, grazie a una interminabile catena di solidarietà, ha portato ottocento persone sugli spalti per un triangolare calcistico, riuscitissimo nell’intento di riunire realtà diverse e spesso distanti tra loro per un fine comune e nobile: aiutare la Gigi Ghirotti, la onlus che offre cure palliative ai malati terminali.

