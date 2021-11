Club Legione Phoenix di Ospedaletti trionfa al Torneo Ghost Target

Ospedaletti. In questa ultima freddissima domenica di novembre sulle alture di Sanremo, in zona est di Monte Bignone, si é svolto il torneo organizzato, come sempre in modo impeccabile, dal soft air club “Riviera dei Fiori” denominato “Ghost Target” che si svolgeva su 5 Obj. Dieci le squadre iscritte alla competizione: nove provenienti dal Ponente ligure e una dal Piemonte che da alcuni anni ha sempre spadroneggiato e vinto risultando imbattibile. Ma quest’anno il soft air club Legione Phoenix di Ospedaletti con una delle sue tre squadre iscritte é riuscita nell’ incredibile impresa: battere i fortissimi, e fino ad ora, imbattuti, “Androids”, club di fama nazionale e campioni Italiani arrivando a pari punti ma impiegando cinque minuti in meno sul tempo totale per concludere i 5 Obj.

