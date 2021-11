Efficientamento imprese, ancora 90 giorni di tempo dalla Regione per i progetti di sviluppo

Genova. “Il perdurare dell’emergenza pandemica ha inevitabilmente causato in molti casi un rallentamento nella fruizione di alcuni bandi regionali. Abbiamo perciò, ritenuto necessario assecondare l’esigenza di molti soggetti economici, estendendo l’arco temporale di tre mesi addizionali rispetto alcune misure particolarmente complesse attivate prima del Covid, in modo da dare possibilità a tutte le richieste di andare a compimento”. A dirlo è l’assessore Andrea Benveduti, commentando la delibera approvata dalla giunta che differisce al 31 marzo 2023 il termine ultimo per concludere gli investimenti ai bandi regionali dedicati al sostegno produttivo dell’area di crisi industriale complessa del savonese e ai progetti di efficientamento delle imprese liguri.

