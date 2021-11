Il savonese Mattia Villardita a “Tu Si Que Vales”: per lo Spiderman di bambini il premio Tim “Passione per il Talento”

Savona. Il savonese Mattia Villardita, noto in città per la sua attività a favore dei bambini malati nei panni di Spiderman, è il vincitore della categoria “Tim Vision Passione per il Talento” a “Tu Sì Que Vales”. Il premio gli è stato consegnato nella puntata di ieri sera. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento del 28enne Uomo Ragno savonese: nei mesi scorsi ha già ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, recentemente ha incontrato Papa Francesco in Vaticano e anche Vasco Rossi gli ha dedicato un video.

