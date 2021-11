“Il settecento a Varazze” con il prof. Gianluigi Bruzzone all’incontro del “Lunedì letterario”

Varazze. Il secondo “Lunedì letterario” in programma il 29 novembre alle ore 17 nella Biblioteca civica di Varazze, l’appuntamento fisso per i molti amanti della lettura, istituito dall’amministrazione comunale su proposta dell’assessore Mariangela Calcagno, allo lo scopo di “fare un salto di qualità trasformandolo in un appuntamento per valorizzare la cultura tradizionale”, è con “Il settecento a Varazze”.

... » Leggi tutto