Imperia, prende il via la “scuola vela Beatrice”

Imperia. L’amministrazione comunale di Imperia ha deciso di valorizzare ulteriormente il dono fatto dalla dottressa Bracco, che è stata premiata quest’oggi, continuando la collaborazione con la Fondazione Bracco.

«Apriremo un bando per dare il via alla “scuola vela Beatrice”, ovvero una scuola che avvicinerà i giovani imperiesi al mondo della vela. Non solo il mondo sportivo ma anche la tradizone marinara della nostra città. Verranno coniugati i valori della fondazione con quelli della nostra amministrazione» ha commentato l’assessore Marcella Roggero.

