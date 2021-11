Prima Categoria “B”: solo il Savona non fa punti, brillano Speranza, Letimbro e Quiliano&Valleggia

Il Savona è incappato nella seconda sconfitta stagionale. Gli striscioni hanno perso 3 a 2 in trasferta contro il Pro Pontedecimo. Eccezion fatta per i biancoblù, che comunque restano primi visto il passo falso della Sampierdarenese, le squadre savonesi hanno nettamente prevalso su quelle genovesi in questo turno. La Letimbro ha battuto all’inglese il Città di Cogoleto, il Quiliano&Valleggia ha calato il poker contro il Pra FC e lo Speranza ha archiviato con un netto 4 a 0 la pratica Fegino. Non ha vinto la Vadese, ma il pareggio contro la forte Campese in trasferta non è un risultato affatto da disdegnare.

