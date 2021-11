Scritte antisemite su un negozio di via Pia a Savona, Cgil: “Atto ignobile, l’unico antidoto alle derive fasciste è l’integrazione”

Savona. La scritte apparse in via Pia a Savona questa notte sono un’offesa alla storia ed all’identità del nostro Paese a della nostra città capoluogo – città medaglia d’oro alla Resistenza, un atto ignobile”. Con queste parole la Cgil savonese condanna l’atto vandalico ai danni di un negozio di via Pia, dove sulla serranda e sui vetri di un restauratore di mobili antichi sono comparse due grandi croci celtiche e la scritta “Juden”, la parola che in tedesco significa “ebrei”.

