Trattato del Quirinale, Balleari (Fdi): “Chiederà che si tutelino gli interessi della Liguria”

Genova. Non piace al capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari il trattato che poi dovrà essere ratificato in parlamento: “Tutti plaudono per questo trattato, ma io sinceramente sono preoccupato – commenta – da sempre la Francia ha dimostrato una legittima, e per me invidiabile, difesa degli interessi nazionali, mentre l’Italia è sempre disposta a cedere la sua sovranità e questo trattato ha delle insidie che vanno analizzate bene, preventivamente però presenterò un ODG per impegnare il Presidente Toti e la Giunta a difendere gli interessi della Liguria”.

