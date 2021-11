Udinese-Genoa, al via un altro scontro salvezza per i rossoblù: la cronaca diretta

Udine. Cagliari e Salernitana, alle sue spalle, pareggiando nello scontro diretto, si sono portate ad una sola lunghezza di distanza. Davanti, la Sampdoria ha allungato a +6 sulla zona retrocessione. Il Genoa, terzultimo in classifica con il misero bottino di 9 punti raccolti in 13 turni di campionato, è chiamato a fare risultato in casa dell’Udinese. Anche i friulani sono tra le pericolanti, dato che hanno 5 punti in più del grifone e sono al quintultimo posto.

