Vaccini, boom di prime dosi. presidente Toti: «Dopo ok Aifa per vaccini 5-11, attendiamo indicazioni dal Governo»

Genova. «Raddoppia la somministrazione di prime dosi in Liguria rispetto alla settimana precedente. Ieri sono state inoculate 1.238 prime dosi, venerdì erano state 1.222 e giovedì 1.154. Nell’ultima settimana, cioè dal 21 al 27 novembre, sono state somministrate 6.390 prime dosi, mentre nella settimana precedente erano state 3.821. Un dato importante che testimonia il raddoppio delle dosi, e che arriva a pochi giorni dall’annuncio dell’introduzione del super Green pass da parte del Governo. Tendendo anche conto che a meta novembre si aveva una media di circa 700 dosi al giorno a metà novembre, che sono progressivamente salite». Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulle vaccinazioni nella nostra regione. Per quanto riguarda le prenotazioni hanno superato le 4.000 quelle per le prime dosi (4.025), un dato che è aumentato sensibilmente.

