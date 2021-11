Al via “Natale alla Pigna” nel centro storico di Sanremo

Sanremo. Il Natale che si avvicina segna un altro importante passo avanti per il centro storico di Sanremo. Nel dicembre del 2019 – il Natale pre-pandemia, l’ultimo delle nostre “vecchie vite” – l’associazione Pigna Mon Amour, aveva “aperto” vecchie botteghe e insieme ad altri associazioni, volontari e piccoli artigiani avevano simulato quello che non esisteva. Qualcuno però ha visto oltre l’allestimento estemporaneo e la bottega l’ha aperta veramente e il sogno di avere un quartiere vivo, vero e sostenibile si sta realizzando. Le iniziative “Natale alla Pigna”, che si svolgeranno tra vie e botteghe del centro dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, saranno una vera festa per tutti: giochi, creatività, sorprese, solidarietà, musica, cinema e incontri.

