Coronavirus, Omicron fa paura all’Europa: corsa contro il tempo tra vaccini e voli bloccati

Genova. Il tempo sarà la chiave fondamentale per affrontare l’ultima sfida del Covid, la variante chiamata Omicron. Il tempo che, almeno così sembra, ha fatto sì che ancora non si sia diffusa in maniera massiccia in Europa, essendosi sviluppata in gran parte nella parte meridionale del continente africano. Sequenziamento e tracciamento sono le attività che in queste ore si accingono a rimettersi in moto e a essere potenziate, anche nei laboratori e degli ospedali della Liguria, pronti a individuare eventuali anomalie tra i pazienti positivi al coronavirus, puntando su coloro che tornino da viaggi all’estero o su cluster particolarmente numerosi.

... » Leggi tutto