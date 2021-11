Genova. “Lontano dagli occhi, lontano dal cuore” recita un proverbio. Ma lo stesso non vale per gli abitanti di Sampierdarena ai quali proprio non piace l’ipotesi – ormai quasi una certezza – che i depositi costieri delle aziende chimiche Superba e Carmagnani siano spostati da Multedo a ponte Somalia, in porto sì ma anche a poche centinaia di metri dalle case di via Sampierdarena.

