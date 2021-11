Eccellenza, il Pietra Ligure piega il Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Il calcio è uno sport strano: dopo aver preso un palo e una traversa negli otto minuti iniziali ti senti la partita in mano. E invece dopo meno di mezzora ti trovi magari sotto di due gol e diventa difficilissimo recuperare. Così è accaduto al Ventimiglia Calcio che alla fine si è dovuto piegare (2-3) ad un Pietra Ligure non irresistibile. La classifica di Eccellenza dice ancora quinto posto per i granata, non c’è da disperarsi dopo due sconfitte consecutive. Anche se in vista c’è il derby con l’Ospedaletti, partita rischiosissima come tutti i derby e dove spesso vince la squadra sfavorita.

... » Leggi tutto