Albenga. A poche ore dall’atteso appuntamento con la quinta edizione di Miss Inverno, che si svolgerà domenica 5 dicembre in piazza San Michele ad Albenga, in piazza San Michele ad Albenga, in anteprima su IVG tutte le 18 concorrenti che si sfideranno per conquistare una delle dieci fasce in palio e, soprattutto, la corona di Miss Inverno 2021.

... » Leggi tutto