Smarino in Val Bisagno, Rossetti e Pastorino: “Scelta fatta in silenzio, subito una commissione per tutelare i quartieri”

Genova. “Non si può caricare la Valbisagno di un’altra servitù senza il coinvolgimento di Cittadini e Municipio e senza approfondite valutazioni ambientali, di traffico e inquinamento. Si tratta di un provvedimento approvato nel silenzio più assoluto e al quale mai avremmo dato il nostro ok. A questo punto vogliamo capire se è inevitabile e cosa si può fare per mitigarne l’impatto” dichiarano i consiglieri regionali Pippo Rossetti (Partito Democratico) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa) alla notizia, diffusa in anteprima da Genova24, che lo smarino del Nodo ferroviario sarà conferito nella cava di Montanasco, in Valbisagno, portando così in via Adamoli 50 camion in più al giorno, che si aggiungono a una rete viaria congestionata e su cui transitano già i camion che portano i detriti dello scolmatore del Bisagno.

