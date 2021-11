Vaccino, a Genova è boom di terze dosi: decine in coda all’hub del Teatro della Gioventù

Genova. Decine di persone in coda per vaccinarsi in via Macaggi, fuori dal Teatro della Gioventù trasformato in hub vaccinale. Scene, come quella di oggi pomeriggio nel centro di Genova, che da mesi e che sono tornate d’attualità con la rincorsa alla terza dose, sia per proteggersi dal contagio sia per evitare di vedersi scadere a breve il green pass, sempre più necessario per la vita quotidiana.

... » Leggi tutto