Il sanremese Patrick Turrini sul podio ad Eicma con Thomas Oldrati e Max Giusti

Sanremo. Un argento goliardico e tutto italiano quello staccato alla 78^ edizione di Eicma, la fiera internazionale del Ciclo Motociclo e Accessori andata in scena a Rho Fiera Milano, dal 3 volte campione italiano Quad Cross Patrick Turrini che ha corso in squadra con il pluricampione italiano enduro Thomas Oldrati, uno dei volti più amati nel panorama enduro mondiale, e con il comico e presentatore Max Giusti in sella ad una moto d’epoca.

... » Leggi tutto