Raccolta differenziata e porta a porta a San Bartolomeo al Mare, ok il primo evento online

San Bartolomeo al Mare. Ottimo riscontro e grande interesse per il primo dei due incontri online – quello dedicato alle utenze domestiche – che il Comune di San Bartolomeo al Mare e EGEA hanno organizzato per comunicare l’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta differenziata e porta a porta. Trasmesso in diretta sui social, ha avuto una media di 50 persone sempre presenti con un engagement complessivo superiore ai 300 accessi. La registrazione del primo incontro rimarrà disponibile online.

