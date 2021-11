Come promesso oggi vi raccontiamo l’itinerario percorso martedì scorso a Pigna! Mentre scriviamo siamo nel parco di Montemarcello Magra Vara nello spezzino alla scoperta di un altra bellissima area protetta della Liguria! Da Ventimiglia a Bocca di Magra in una settimana, attraverso luoghi differenti e caratterizzati da prodotti locali eccezionali tutelati da produttori che in Liguria sono spesso da considerarsi eroici.

