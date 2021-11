Vaccinazioni bambini 5-11 anni, Toti incontra i pediatri: “Pronti a metà dicembre”

Liguria. “Stiamo lavorando per poter essere pronti a partire entro la metà di dicembre grazie alla disponibilità dei pediatri. La platea dei bambini nella fascia di età 5-11 anni è di poco meno di 80mila minori in Liguria”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle vaccinazioni dei bambini dopo aver incontrato, insieme al direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, i rappresentanti dei pediatri di libera scelta, Alessandro Giannattasio (segretario generale Federazione Cipe-SisPe-SinsPe), Giorgio Conforti (vice segretario regionale e responsabile nazionale vaccini Fimp Liguria) e Riccardo Campus, segretario regionale e presidente provinciale Snami.

... » Leggi tutto