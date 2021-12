Coronavirus, ancora boom di contagi: in Liguria 549 nuovi casi in un solo giorno

Genova. Sono 549 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 6006 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9567 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute. Una cifra molto alta, quella dei nuovi casi assoluti, persino in confronto ai numeri già notevoli delle ultime due settimane (quando però non si era mai andati sopra i 460 contagi giornalieri).

