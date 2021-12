Festival Verezzi, Mauro Conte vince il premio Fondazione De Mari

Borgio Verezzi. È Mauro Conte il vincitore dell’edizione 2021 del premio che la Fondazione De Mari di Savona destina ogni anno all’attore o all’attrice emergente che si siano particolarmente distinti al Festival di Borgio Verezzi. Conte si è fatto notare, come ha osservato qualche critico teatrale, per aver tenuto validamente la scena insieme a Paola Quattrini e Paola Barale in “Slot”, l’applauditissima commedia sulla ludopatia di Luca De Bei, anche regista, che la scorsa estate aveva inaugurato in piazza Sant’Agostino la parata di prime nazionali.

