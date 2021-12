La scrittrice Luana Valle racconta il suo nuovo libro “Vecchie Megere e Vecchi Tromboni in diretta streaming dalla Mondadori di Genova

Mercoledì 1 dicembre alle ore 18.00 l’autrice Luana Valle sarà in diretta streaming dalla Mondadori Bookstore di Via XX Settembre per parlare del suo ultimo libro “Ginnastica per vecchie tardone e vecchi tromboni” pubblicato per tempesta editore. L’autrice dedica questo libro alle “vecchie” e ai “vecchi”. Alle persone ricche di anni, di esperienze e di vita ma ancora giovani di spirito e di mente.

... » Leggi tutto