Obbligo mascherine all’aperto, Bassetti rimprovera Bucci: “Un passo indietro che non condivido”

Genova. Le mascherine obbligatorie all’aperto? “Credo che sia un ritorno indietro, personalmente non lo condivido. La posizione di Genova purtroppo segue quella di altri sindaci italiani”. Così Matteo Bassetti, primario di malattie infettive all’ospedale San Martino, boccia la mossa di Marco Bucci che è pronto a varare un’ordinanza per rendere nuovamente obbligatorie le mascherine anche all’aperto, in centro città e nei luoghi a più alta concentrazione di persone.

... » Leggi tutto