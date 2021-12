Italia. “Serve tempo e studio per capire, ma al momento i casi che si sono registrati sembrano per lo più caratterizzati da sintomi lievi”. Prudenza e nessun allarme per il capo di dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, Anna Teresa Palamara che, in un’intervista a La Stampa, parla della variante Omicron.

... » Leggi tutto