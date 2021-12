Sanremo, incontro con Franco Fiorucci a la Pigna

Sanremo. Riprendono gli incontri e le conversazioni con gli autori e le autrici nello spazio de La Ciotola, in Via Santo Stefano 4, all’ingresso del centro storico, la Pigna di Sanremo. Chiacchierate in libertà che ci accompagneranno al Natale. Si inizia venerdì 3 dicembre alle 17,30 con il primo appuntamento: “Il mondo del commissario Belpensiero” con l’autore Franco Fiorucci, scrittore e giornalista, che dialoga con Giuseppe Famà, Ass. Cult. 25 Aprile Ventimiglia.

