Smarino del nodo ferroviario in Val Bisagno, Piana (Lega): “Compensazioni per i residenti”

Genova. “Occorre avere informazioni dettagliate sul nuovo piano di gestione dello smarino prodotto dal cantiere del nodo ferroviario di Genova, presentato da Cociv a Regione Liguria. In particolare, è necessario sapere se per i residenti della Val Bisagno siano previste forme di compensazione per i disagi connessi al trasporto e al conferimento del materiale di scavo, da Brignole alla cava Montanasco”.

