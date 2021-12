“Stati regionali dell’export”, la Liguria apripista. Toti e Benveduti: “+5,5% delle esportazioni nel 2021”

Liguria. Nella cornice di Palazzo del Principe a Genova ha preso il via il roadshow nazionale “Stati regionali dell’export” organizzato da Regione Liguria e Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Maeci, Sace, Simest e Cassa Depositi e Prestiti. “La scelta di partire dalla Liguria – commenta il presidente regionale Giovanni Toti – è un segnale importante che testimonia il dialogo continuo con le istituzioni per la valorizzazione delle imprese sui mercati esteri. Un percorso di avvicinamento all’export, che avrà il suo apice a marzo 2022 quando saremo protagonisti all’Expo Internazionale di Dubai con l’eccellenza ligure della nautica e della Blue Economy”.

... » Leggi tutto