Variante Omicron, Sileri: “Aspettiamo dati scientifici, ma non sarà la fine dell’umanità. Sapremo gestire la situazione”

Liguria. “Ogni volta che è arrivata una variante ci siamo sempre preoccupati come se fosse la fine dell’umanità. Il buonsenso ci dice di attendere e osservare i numeri che abbiamo, che sono buoni anche se in alcune aree c’è più sofferenza”. A invitare alla calma sulla nuova variante Omicron è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto in collegamento video al convegno organizzato a Genova presso il Palazzo Tursi in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids.

... » Leggi tutto