Calcio, Arenzano. Mister Corradi dopo la sconfitta di Pietra: “Siamo tornati indietro”

La giovane squadra dell’Arenzano si è dovuta arrendere al Pietra, dopo una partita ricca di emozioni. I presupposti per vincerla c’erano, ma alcuni errori sono stati decisivi per l’andamento dell’incontro.

E mister Corradi sa bene di quali si trattino: “Gara equilibrata in gran parte, dove il Pietra Ligure si è trovato in vantaggio nonostante non avesse fatto tanto, ma noi siamo tornati un po’ indietro su certe leggerezze difensive. Rimanere in dieci gli ultimi 20 minuti è stata un’altra ingenuità colossale: non si può concedere un uomo al Pietra, sul nulla. Però abbiamo messo il cuore rischiando di pareggiare la partita, che è stata anche emozionante alla fine”.

