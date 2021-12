Roma. A partire da oggi, fino al 15 gennaio 2022, per cenare seduti all’interno di un ristorante o andare a teatro bisognerà essere in possesso del “super” Green Pass che si ottiene soltanto con la vaccinazione anti-Covid (o l’avvenuta guarigione), mentre per altre attività, come salire su un treno per recarsi al lavoro, basterà il Green Pass “base”, ottenibile anche con un tampone negativo.

