Il basilico importato da decotto diventa protagonista del pesto

Una piazza, a Genova, dedicata al capitano di galea Bartolomeo Decotto da Pra’, compagno d’arme alla Prima Crociata del celebre condottiero della Repubblica di Genova Guglielmo “Testa di Maglio” Embriaco. Cosa c’entra la storia, che in questi caso si perde nella leggenda, con il gusto? C’entra, eccome! Nel 1101 (se non vado errato si parla di un numero “tondo”, 920 anni da quella data, ma certo, è più facile parlare di Napoleone o di Paganini, piuttosto che Decotto, ma tant’è…), tornando dalla prima crociata in Terrasanta, il Capitano di Galea Bartolomeo Decotto, da Pra’ portò a Pra’ i semi e la prima pianta di basilico dopo averne apprezzato gli effetti medicinali in Palestina.

