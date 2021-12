Genova. Come tradizione i giorni delle festività vengono accolti con luminarie che accendono di ulteriore splendore via Garibaldi, via San Lorenzo e, da domani, renderanno ancora più bella piazza Corvetto. Suggestioni di luci rese possibili anche dai contributi degli sponsor: Basko per via Garibaldi e Grondona per quanto riguarda via San Lorenzo.

... » Leggi tutto