Per Ferrero dimissioni immediate dalle cariche del club: il comunicato della Sampdoria dopo l’arresto

Genova. Dopo la notizia dell’arresto di Massimo Ferrero, a breve giro arriva il comunicato stampa ufficiale della società Sampdoria, che annuncia le dimissioni immediate da ogni carica del club: “Per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione di incidenza di un tanto rispetto all’U.C. Sampdoria e al mondo del calcio, intende formalizzare le dimissioni immediate dalle cariche sociali di cui sinora è stato titolare, mettendosi nel contempo a immediata e completa disposizione degli inquirenti”

