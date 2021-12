Scomparsa di Eugenio Minasso, Toti: “Profondo cordoglio. Se ne va un politico determinato”

Genova. “Desidero esprimere profondo cordoglio, a nome mio e di tutta la Giunta, per la scomparsa di Eugenio Minasso. Con lui se ne va un politico determinato e appassionato, che partendo da Imperia aveva ricoperto ruoli importanti sia a livello regionale che a Roma, da deputato, lavorando sempre per lo sviluppo della sua terra”, queste le parole del presidente della Liguria, Giovanni Toti, dopo la morte di Eugenio Minasso, ex parlamentare e ex consigliere regionale, mancato nelle scorse ore in seguito a complicanze da Covid-19.

... » Leggi tutto