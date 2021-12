Super Green Pass, prima giornata di controlli: tutto ok negli esercizi pubblici e sui bus di TPL Linea

Savona. Buona la prima? Per ora nel savonese l’introduzione del Super Green Pass e le nuove regole del decreto anti-Covid varato dal Governo non ha visto particolari criticità o problemi. Il certificato verde valido solo con vaccinazione o guarigione dal Covid da oggi è indispensabile per sedersi al chiuso in bar e ristoranti e per tutte le attività che fino ad oggi richiedevano il semplice green pass (esclusi luoghi di lavoro e mezzi di trasporto pubblico).

