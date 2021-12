Ventimiglia. Intorno alle 11 ignoti si sono introdotti nell’appartamento di una coppia di anziani residenti in via Gramsci a Ventimiglia. Al momento del furto, i due coniugi si trovavano fuori casa per delle commissioni: al rientro si sono ritrovati l’appartamento messo a soqquadro. Il bottino: qualche gioiello e la pensione dei due anziani.

... » Leggi tutto