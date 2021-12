Coordinamento donne impresa Coldiretti, Manuela Casaleggi alla guida del movimento

Genova. Si è riunito oggi, martedì 7 dicembre, il Coordinamento Donne Impresa Genova: un momento di condivisione che ha visto l’elezione a nuova Responsabile Provinciale di Manuela Casaleggi, titolare di un’azienda agricola di Rezzoaglio. Presente tutto il coordinamento che ha accolto volentieri la richiesta di adesione di tre nuove imprenditrici agricole di Genova che sapranno sicuramente supportare il gruppo e unirsi a questo nella realizzazione delle progettualità in corso tra cui l’importante progetto “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” che proprio in queste settimane ha preso il via nelle scuole genovesi.

... » Leggi tutto