Movida, il Tar sospende la chiusura anticipata dei locali “puniti” dal Comune

Genova. “Abbiamo vinto la prima battaglia, da stasera siamo aperti fino all’una”. Per annunciarlo, Giancarlo Sgrazzutti, titolare del Bar Moretti, usa la pagina Facebook del suo locale. Ma gli avventori già lo sanno. Soprattutto quelli che nei giorni scorsi hanno firmato, in 2500, una petizione per chiedere al Comune di Genova di fare un passo indietro rispetto al provvedimento di chiusura anticipata per il locale di San Bernardo e per altri 8 bar.

