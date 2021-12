Natale 2021, cartoline filateliche e francobolli dedicati alle festività negli uffici postali della provincia di Imperia

Imperia. Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie due colorate cartoline filateliche, in distribuzione fino al 5 gennaio 2022 presso i 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Imperia (Imperia Centro, Sanremo e Diano Marina) e gli Spazio Filatelia del territorio. Le speciali cartoline sono in vendita al prezzo di 0,90€ ciascuna e per l’occasione sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale dedicato.

