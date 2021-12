Piano inverno, a Genova aperta una struttura notturna aggiuntiva per i senza dimora

Genova. Con l’abbassarsi delle temperature, anche quest’anno, il comune di Genova ha reso disponibile una struttura notturna aggiuntiva per le persone senza dimora. La messa a disposizione della struttura rientra nel Piano Inverno previsto nel Patto di Sussidiarietà per le persone senza dimora ed estreme povertà, un insieme di associazioni che co-progettano con l’amministrazione il sistema di servizi diurni e notturni a favore di chi vive per strada.

