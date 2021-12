Ventimiglia Marathon sul podio a Sanremo

Sanremo. Grande successo di partecipanti per la Sanremo Marathon che ha visto oltre 700 persone impegnarsi, lungo la splendida cornice della pista ciclabile, nelle tre distanze previste: la 10km (amatoriale), 21 km e 97m e i 42km e 195m della maratona, quest’ultime gare ufficiali Fidal. Le fantastiche atlete del Ventimiglia Marathon si sono particolarmente distinte centrando il podio nelle rispettive categorie e precisamente Cristina Sismondini, capace di giungere seconda nella categoria SF40 sulla distanza della mezza maratona ed oramai matura per affrontare in futuro con altrettanto successo i 42km195, e Lucia Radosova, capace di esaltarsi nelle difficoltà, giunge al traguardo della corsa regina piazzandosi terza nella categoria SF40, fermando il cronometro in 3:37:00. Al suo arrivo non riuscendo a migliorare il suo personale non ha mancato di recriminare sulla personale prestazione che fa pienamente comprendere il carattere, la determinazione e la caparbietà di questa meravigliosa atleta. Nel campo maschile si registra una piacevole conferma, con una buona prestazione sulla distanza più lunga, di Fabio Corradin.

