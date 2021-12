Liguria. Sono 690 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 6.446 test molecolari e 11.618 test antigenici rapidi. E’ questo quanto emerge dal bollettino della Regione. Non si registrava un numero così alto dallo scorso aprile, quando i contagi erano stati 710. Si registra ancora un aumento degli ospedalizzati e del numero dei decessi, 5 in più rispetto a ieri.

