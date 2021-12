Liguria, via libera di Giunta ad estensione Gaslini nelle Asl. Toti: «Progetto ambizioso»

Genova. «Dall’estate prossima l’ospedale Gaslini, fiore all’occhiello della Liguria e dell’intero Paese, si aprirà a tutto il territorio, con la sua estensione in tutte le Asl per garantire non solo la presenza del ‘marchio’ ma soprattutto delle professionalità in ambito clinico e scientifico del nostro Istituto di ricovero e cura pediatrico». Così dice il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, in merito all’approvazione da parte della Giunta del collegato alla Legge Finanziaria, in cui è previsto che a partire da luglio 2022 siano attribuite al Gaslini le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico attualmente svolte dalle Asl, comprese le articolazioni organizzative. Sarà poi la Giunta a definire tempistiche e modalità per procedere al passaggio definitivo.

... » Leggi tutto