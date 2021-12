Liguria. Una vasta saccatura di origine nord-atlantica investirà tutto il Nord Italia e porterà la prima neve della stagione in pianura e a bassa quota anche in Liguria. Le temperature nella giornata saranno infatti in forte calo: sulla costa le minime oscillano tra 1 e 6 °C, le massime tra 2 e 7 °C; mentre nell’interno avremo temperature ancora più rigide (minime tra -3 e +3 °C, massime tra -1 e +3 °C).

... » Leggi tutto